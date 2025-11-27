El Parlament rechaza aumentar la ratio de cuidadores en las residencias públicas de Atención a la Dependencia

Uno de los momentos de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament. - PARLAMENT

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament no solicitará al Govern que aumente la ratio de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y técnicos de atención sociosanitaria en las residencias de la red pública de Atención a la Dependencia de Baleares.

Este es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) defendida este jueves, en la Comisión de Asuntos Sociales, por el diputado del PSIB Omar Lamin.

Asimismo, se instaba al Govern a incluir criterios objetivos que tengan en cuenta la capacidad de cada usuario para realizar las actividades básicas de la vida diaria o revisar el precio por plaza de las residencias, para hacer frente al incremento del gasto que supone el incremento de personal de la red pública de Atención a la Dependencia.

Por otra parte se pedía al Govern que creara una comisión interinstitucional para trabajar el aumento de ratios de estos trabajadores en base al modelo de atención "centrado en la persona".

La iniciativa ha quedado rechazada por los ocho votos en contra de PP, Vox y el diputado no adscrito Agustín Buades. PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto han votado a favor.

En la misma comisión se ha debatido otra PNL, en este caso planteada por la diputada del PP Maria de Lluc Fornas, que sí ha quedado aprobada por los votos favorables de todos los partidos, excepto Vox.

En ese caso, se solicitaba al Govern que llevara a cabo las obras de adecuación necesarias para habilitar un acceso que permita a los usuarios de es Pinaret en régimen de internamiento cerrado, a asistir presencialmente en el IES Can Balo y que garantice todas las medidas de seguridad pertinentes.