El Parlament rechaza dos propuestas socialistas para reconocer a las matronas y mejorar las ayudas agrarias

Archivo - Vista general durante un pleno del Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado varios puntos de dos iniciativas socialistas que pedían mejoras, por un lado, para las matronas y, por otro, en las ayudas a inversiones en explotaciones agrarias (INEA).

Los votos de PP y Vox han tumbado estos puntos recogidos en proposiciones no de ley (PNL) que se han votado en el pleno de este martes tras el empate en comisión parlamentaria.

En concreto, sobre la PNL de las matronas, no ha salido adelante pedir al Govern que trabaje para el reconocimiento de la categoría profesional adaptada al decreto de Bolonia pasando de A2 a A1, así como facilitar la asignación de matronas integradas en los equipos de los centros de atención primaria de forma estructural.

La iniciativa, entre otros puntos, pedía incrementar el número de profesionales para poder afrontar el refuerzo de la orientación comunitaria, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y la elaboración de un plan estratégico nacional para el refuerzo de la profesión de matrona.

La segunda PNL rechazada, sobre las ayudas a explotaciones agrarias, solicitaba al Govern una distribución "proporcional y justa" de los fondos disponibles entre explotaciones de diferente dimensión.

Además, apostaba por establecer una reserva de crédito mínimo de las ayudas INEA para cada isla y solicitaba un estudio sobre la viabilidad de dijar tramos de intensidad de ayuda diferenciados por proyecto de menor a mayor escala.