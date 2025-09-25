El Parlament rechaza "fortalecer" la promoción turística de Baleares pero pide "favorecer" la desestacionalización

La diputada de Vox en el Parlament María José Verdú durante la defensa de la PNL en apoyo del sector turístico. - PARLAMENT

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado solicitar al Govern que "fortalezca" la promoción turística de Baleares como destino de sol y playa de calidad pero le reclamará "favorecer" la desestacionalización.

Estos son algunos de los puntos que incluye la proposición no de ley (PNL) presentada por Vox y defendida por la diputada María José Verdú, que ha quedado aprobada parcialmente en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament.

Esta desestacionalización se haría a base de políticas de impulso a las empresas y al destino, que "faciliten y mantengan su actividad en temporada baja", con el objetivo de ofrecer una "mayor estabilidad y calidad laboral" y, por consiguiente, mayor bienestar social.

Por otro lado, el Parlament también ha quedado rechazado el punto que instaba al Govern a impulsar campañas públicas de sensibilización para destacar la importancia del turismo de sol y playa en la economía, el empleo y el bienestar de Baleares y "rechazar los discursos políticos que fomentan la turismofobia".

Tanto este punto, como el del fortalecimiento de la promoción turística han recibido los votos en contra de todos los partidos políticos presentes en la comisión, excepto la diputada de Vox que ha votado a favor.

Otro de los puntos de la PNL que ha decaído es el que solicitaba al Govern que suprimiera cualquier iniciativa que pretenda condicionar la actividad turística a "criterios ideológicos" y garantizara "la seguridad jurídica y la estabilidad normativa" de los operadores turísticos.

En este caso han votado en contra los seis diputados de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto, los otros seis del PP se ha abstenido y el único voto a favor ha sido el de la diputada de Vox.

Los puntos que sí han quedado aprobados ha sido el que instaba al Govern a reforzar la colaboración con los Consells insulares y los ayuntamientos, para coordinar acciones de limpieza, conservación y seguridad del litoral, mejorar los servicios públicos en las zonas costeras y garantizar la calidad de vida de residentes y visitantes.

Al mismo tiempo, se solicitará al Ejecutivo que diseñe e implemente programas específicos de Formación Profesional en el ámbito del turismo y la hostelería, con el objetivo de "fidelizar los trabajadores y elevar la calidad del servicio" o que se facilite la modernización de instalaciones turísticas y su digitalización mediante ayudas directas o desgravaciones fiscales, al priorizar pequeñas y medianas empresas del sector.

Asimismo, el Parlament pedirá al Govern que apoye a los municipios turísticos costeros en la mejora de la movilidad, la gestión de residuos, la seguridad ciudadana y el orden público.

Todos estos puntos han quedado aprobados por los siete votos a favor de PP y Vox, mientras que los seis parlamentarios de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto han votado en contra.

NO A LA NUEVA OFICINA DEL SOIB EN CALA DE BOU

Por otra parte, la misma comisión ha rechazado otra PNL del PSIB, presentada por el diputado Llorenç Pou, en la que se proponía al Govern que iniciara, de manera urgente, la licitación para la adecuación de una nueva oficina del SOIB en cala de Bou.

El objetivo era evitar que el Govern continuara pagando un alquiler sin que avanzara en la apertura de la oficina que permitiría aumentar significativamente el servicio a los ciudadanos.

En este caso, han votado en contra los seis diputados del PP, los cuatro del PSIB han votado a favor y los tres de Vox, MÉS per Mallora y Més per Menorca se han abstenido.