El Parlament rechaza pedir al Govern que recupere horas lectivas de la asignatura de Valores Cívicos y Ética

Aprobada una PNL que reclama una solución para garantizar que los centros educativos de Menorca puedan disfrutar de más salidas al año año

PALMA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación y Universidades del Parlament ha rechazado una iniciativa socialista que reclamaba al Govern mantener o recuperar el número de horas dedicadas a la asignatura de Valores Cívicos y Ética.

Así se ha decidido en la reunión de la Comisión de este jueves, en el marco de una proposición no de ley (PNL), defendida por el diptuado Carles Bona, y que ha sido rechazada con siete votos en contra de PP y Vox y seis a favor de Més per Menorca, MÉS per Mallorca y PSIB.

El texto pedía evitar el recorte de horas previsto en esta asignatura en Primaria y ESO, así como reforzar el contenido de la misma en cuanto a la formación digital responsable.

Igualmente, los socialistas reclamaban considerar que la reducción horaria de la materia "contradice el discurso del Govern" sobre los riesgos de la digitalización en la etapa escolar y pedían al Ejecutivo "armonizar" sus políticas en materia digital con la presencia formativa de Valores Cívicos y Ética.

Otro punto de la iniciativa solicitaba a la Conselleria de Educación y Universidades un informe detallado sobre el impacto del recorte de horas de la asignatura, especialmente en relación con la prevención y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Por último, emplazaba al Ejecutivo a dialogar con los agentes de la comunidad educativa para encontrar alternativas que permitan equilibrar la carga horaria de Valores Cívicos y Ética sin sacrificar otras asignaturas fundamentales ni limitar la formación integral del alumnado.

TRANSPORTE PARA LOS CENTROS DE MENORCA

La Comisión ha dado luz verde por unanimidad a varios puntos de una PNL, defendida por la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, relativa al transporte discrecional y adaptado para los centros educativos de Menorca.

En concreto, la Cámara insta al Govern a reunirse y escuchar la demanda de los centros educativos y de la Fapma de Menorca y encontrar una solución para garantizar que los centros educativos puedan disfrutar de más salidas al año año.

También se pide a Educación que trabaje de forma coordinada con el Consell Insular de Menorca para llegar a un acuerdo con las empresas de autobuses para que durante todo el curso escolar (también al inicio y final cuando todavía es temporada turística) haya unos servicios mínimos para responder a la demanda de los centros.

El Parlament solicita igualmente un acuerdo para unificar al máximo las tarifas de las excursiones y salidas escolares, teniendo en cuenta las situaciones geográficas de los centros de la isla; así como aumentar las aportaciones para el transporte adaptada a las aulas Ueeco para poder continuar desarrollando las actividades escolares fuera del centro.

Por otro lado, los mimebros de la Comisión han rechazado --con siete votos en contra de PP y Vox y seis a favor del resto de grupos-- pedir a la Conselleria que firme un nuevo convenio o haga una addenda al actual para que se puedan realizar las salidas escolares fuera del centro para los alumnos de las aulas Ueeco.

Tampoco ha salido adelante instar al Ejecutivo a convocar subvenciones complementarias o líneas de ayudas económicas dirigidas a los centros educativos para financiar los gastos de transporte para llevar a cabo actividades escolares fuera del centro relacionadas con las asignaturas y los proyectos que desarrollan, incluidos en la programación general del centro.