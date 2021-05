El Parlament rechaza pedir a Salud que implante en todo Baleares el programa de cribado de cáncer de colon en 2022

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament balear ha rechazado, este miércoles, un punto de una Proposición No de Ley (PNL) para pedir a la Conselleria de Salud y Consumo que implante en todo el territorio de Baleares, con una cobertura del 100%, el programa de cribado de cáncer de colon en 2022.

La iniciativa, que ha sido presentada y defendida por la diputada del PP Marga Durán, ha recibido cinco votos a favor de PP, Ciudadanos y El PI y seis votos en contra de PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca.

En este sentido, Marga Durán ha criticado que PSIB, Podemos y ÉS per Mallorca hayan presentado una enmienda pidiendo retrasar la cobertura del 100% del programa de cribado de cáncer de colon a los años 2022-24. "Parece que la izquierda no cree en la prevención y pretende que este programa lo implante el PP cuando vuelva a gobernar y no ellos en la actual legislatura", ha dicho la 'popular'.

Por otra parte, se ha aprobado por unanimidad instar a Salud a que en el plazo máximo de tres meses presente un plan de trabajo concretando los protocolos, los recursos y los profesionales sanitarios que se destinarán a implementar el programa de cáncer de colon en toda la población de Baleares.

También se ha aprobado el punto relativo a solicitar a la Conselleria de Salud que promueva la evaluación del riesgo familiar de cáncer de colon y recto, incluyendo la indicación de realización de estudio y consejo genético de aquellas personas que cumplen criterios de riesgo de cáncer hereditario por aquellos síndromes que disponen de pruebas diagnósticas y tengan aplicabilidad clínica.

Igualmente, han salido adelante los puntos relativos a instar a la Conselleria de Salud a desarrollar de campañas de información y concienciación entre la población objetivo sobre la importancia de participar en el programa de cribado; así como a promover en todos los ámbitos una alimentación saludable y la práctica de actividad física y vincular estas acciones a la prevención del cáncer de colon y recto.

Por otro lado, en la Comisión se ha aprobado por unanimidad una PNL, presentada por PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, relativa al impulso de un plan nacional de investigación del cáncer.

La iniciativa ha sido defendida por los diputados Juli Dalmau, Miquel Ensenyat y Cristina Mayor. La diputada de Unidas Podemos Cristina Mayor ha defendido "la necesidad de crear una estrategia conjunta para seguir luchando contra el cáncer, una enfermedad que es la segunda causa de muerte a nivel mundial".

En este sentido, Mayor ha asegurado que "a pesar que se calcula que actualmente el 53% de los pacientes con cáncer se curan, hay que seguir trabajando para aumentar ese porcentaje y llegar hasta el 70% en 2030, en sintonía con los objetivos de la comunidad médica y científica".

La diputada ha recordado que "desde Unidas Podemos siempre se ha apostado por el impulso de la investigación con una financiación adecuada a las necesidades". "Una financiación que tiene que conllevar una mejora de la calidad de nuestro sistema público de asistencia sanitaria para garantizar el bienestar de la ciudadanía", ha añadido.

"España tiene que invertir en I+D y en la industria del conocimiento, es por eso que no sumamos a las propuestas de los colectivos y llevamos hoy aquí esta propuesta, para que España tenga un Plan Nacional de Investigación en Cáncer", ha concluido Mayor.