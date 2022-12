El Parlament rechaza una PNL del PP con medidas para "dar una salida urgente al deterioro" de la sanidad pública

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha rechazado, este martes, una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para "dar una salida urgente que evite el deterioro creciente" del sistema sanitario público en Baleares.

Durante el pleno de la Cámara balear, celebrado este martes, el PP ha propuesto una iniciativa en la que a lo largo de seis puntos pretende que tanto el Govern, como la Conselleria de Salud y el Gobierno se sumen al conjunto de medidas. Todos han sido rechazados por los grupos del Pacte de Govern: PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca.

En la defensa de la PNL, la diputada 'popular' ha explicado que la PNL pretende garantizar que el sistema de elección de plazas MIR no deje algunas desiertas "ante las circunstancias excepcionales" de la actualidad.

También Borrás ha pedido, a través de la iniciativa parlamentaria, no continuar dando validez a un sistema formativo que genera un desplazamiento creciente a otros escenarios asistenciales y obligar a desarrollar los instrumentos que permitan que el Sistema Nacional de Salud planifique el futuro "con más rigor" su oferta formativa.

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez ha adelantado su voto a favor, pero ha indicado que este pacto debe ser a nivel nacional porque la situación de la Atención Primaria es "un problema estructural".

A continuación, el diputado de MÉS per Mallorca Miquel Ensenyat ha subrayado que su formación está a favor de hacer pactos "gobierne quien gobierne, pero una cosa es hacer pactos y otro el oportunismo político". "Esta PNL es oportunismo político", ha dicho en referencia en que otras comunidades, donde gobierna el PP, se hace lo contrario con la sanidad.

Tanto Vox como El PI-Proposta per les Illes Balears han anunciado su voto a favor de la PNL. La diputada de Vox Idoia Ribas ha subrayado que "la consecuencia inmediata del deterioro" del sistema público de salud es "el deterioro" de la salud de los ciudadanos", mientras que la diputada de El PI Lina Pons ha preguntado al PP si gobernasen todos estos problemas estarían resueltos: "La respuesta es 'no' porque no se puede arreglar a corto plazo".

En último lugar, la diputada del PSIB Irantzu Fernández ha destacado "el interés político" de la PNL planteada por el PP y ha reconocido que en España hay un "déficit" de médicos especialistas: "No es una realidad nueva".