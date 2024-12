El Parlament rechaza una PNL del PSIB para estructuralizar 153 plazas y revertir los "recortes" en el SOIB

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario socialista, y defendida por el diputado Llorenç Pou, para estructuralizar 153 plazas de un proyecto de 2020 del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) finalizado el 14 de octubre de 2024 y revertir los "recortes" en el SOIB.

El diputado Llorenç Pou ha defendido esta PNL para tratar de combatir "el recorte de personal de los servicio públicos, en concreto de 153 trabajadores del SOIB" que ha llevado a cabo este Govern al no haber querido mantener un proyecto de 2020 que finalizaba el 14 de octubre de 2024, pese a haber puesta en marcha, "para intentar subsanarlo", un programa de urgencia con 121 plazas.

También, para intentar que se revise el presupuesto del SOIB para 2025, a tenor de que se trata "del segundo año consecutivo de recortes en los presupuestos para este Servicio, cinco millones en las cuentas de 2024 y otros cinco en la de 2025".

"El problema que tienen el PP y Vox para apoyar esta iniciativa es que no creen en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y tienen una idea rancia de las política activas de ocupación", ha recriminado el diputado socialista a ambos grupos políticos.

La portavoz parlamentaria adjunta de Vox, María José Verdú, ha defendido por su parte que su grupo vote en contra de la PNL socialista. "Este grupo está comprometido con los servicios públicos pero siempre desde el prisma de la eficiencia, la sostenibilidad presupuestaria y la responsabilidad de la gestión de los recursos", ha asegurado, explicando que, por eso, se han presentado enmiendas "para reorientar esta iniciativa hacia un modelo más racional y efectivo". El Grupo Socialista ha rechazado dichas enmiendas.

El diputado del PP Jordi López ha querido aclarar que "el SOIB no ha tenido ni ninguna amortización de un puesto de trabajo ni ningún despido porque", ha subrayado, "cuando una persona tiene un contrato temporal, cuando éste acaba se rompe la relación por extinción natural de la misma". En este sentido, ha recordado que "el proyecto por el que 153 personas estaban trabajando en el SOIB se puso en marcha en 2020, para ayudar a personas en una situación económica extraordinaria, que no tiene nada que ver con la actual".

Así, el PP también ha votado en contra de esta PNL socialista, al considerar que "la administración no puede ser estática y tener recursos destinados a unas funciones siempre a una misma cuestión, cuando tal vez, como ahora ya no son necesarios". "El PP apuesta por destinar recursos a un refuerzo eventual del SOIB, por eso se ha reestructurado el servicio, para adaptar los recursos económicos y de personal a las necesidades de los ciudadanos", ha defendido López, apuntando que "más gente no quiere decir siempre mejor servicio".

Quien sí han apoyado la PNL del PSIB ha sido MÉS per Mallorca, que, a través de su diputado Ferran Rosa ha recordado al PP que "para un cambio de modelo, para diversificar la economía, y para impulsar nuevos sectores, como dicen promover desde hace semanas, incluso meses, hacen falta las políticas activas de ocupación".

También, Més per Menorca-Grupo Mixto, a través de la diputada Joana Gomila, quien ha defendido la necesidad de que "el SOIB cuente con las inversiones y con el personal necesario para que su gestión sea eficiente, pudiendo desarrollar actuaciones que refuercen el mercado laboral, para seguir avanzando hasta la máxima ocupación".