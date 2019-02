El Parlament rechaza los posicionamientos políticos que propugnen la eliminación de medidas de protección de las mujeres

Publicado 05/02/2019 14:54:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este martes una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSIB en la que se rechazan los posicionamientos políticos que propugnen la eliminación de medidas de protección de las mujeres, entre otras cuestiones.

La diputada socialista Silvia Cano ha propuesto que el Parlament inste al Ejecutivo central y autonómico a reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género y en el Pacto Social contra las Violencias Machistas.

Según ha señalado, el objetivo es "combatir el terrorismo machista, el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y de Baleares, que tiene su brote de cultivo en una cultura y una educación profundamente antidemocrática que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer".

A continuación, ha propuesto que la Cámara balear manifieste su rechazo a todas las manifestaciones de violencia de género y reafirme su compromiso con las víctimas y la tolerancia cero con los maltratadores.

También ha defendido que el Parlament muestre su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista; así como a cualquier acuerdo con formaciones que defiendan estas ideas.

Finalmente, la PNL insta a la Cámara balear a comprometerse a impulsar la aplicación de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de hombres y mujeres en coordinación con todos los poderes públicos; y a seguir reforzando el Institut Balear de la Dona.

Todos estos puntos han sido aprobados por unanimidad, a excepción del punto relativo al rechazo de la adopción de cualquier acuerdo con formaciones que planteen la supresión de medidas de protección de las mujeres, que ha sido aprobada con 53 votos a favor y dos abstenciones por parte de Cs.

"UNA INICIATIVA NECESARIA"

Por su parte, Laura Camargo, de Podemos, ha señalado que se trata de una iniciativa "muy necesaria" en un momento "crítico" y un "grito en contra de la posibilidad de que todas estas medidas y los derechos conquistados en tantos años de lucha, puedan ser recortados y puedan desaparecer en un momento político de pactos entre las derechas y la ultraderecha".

"La amenaza de hacernos retroceder en derechos a las mujeres no años sino siglos se ha hecho real con la alianza de la hidra de tres cabezas que ahora gobierna en tierras andaluzas", ha añadido.

Agustina Vilaret, de MÉS per Mallorca, ha argumentado que "legalmente se ha avanzado en políticas contra la violencia de género" ya que "de un asunto privado se ha pasado a una cuestión de Estado y es un gran paso".

No obstante, ha lamentado que Baleares sea la segunda comunidad en número de víctimas por violencia de género, así como la aparición de "fueras políticas que quieren la destrucción de toda la estructura de prevención y atención a las mujeres".

"VOCES DISCORDANTES"

Patricia Font, de MÉS per Menorca, ha confesado sentirse "triste por la involución" que supone que "el consenso absoluto que existía en el Parlament se haya visto alterado por voces discordantes".

"La argucia de la mentira sin argumentación es el 'late motiv' de alguna fuerza política que antepone el poder a la lucha por la igualdad", ha lamentado.

Olga Ballester, de Cs, ha señalado que si hay momentos que en política se tienen que recordar son aquellos en que "todos los grupos han trabajado juntos para llegar a un gran Pacto de Estado" y, según ha recordado, esto fue lo que pasó el 28 de septiembre de 2017 donde "casi todos fueron capaces de llegar a un gran acuerdo y votar sí a un gran pacto contra la violencia de género".

Montse Seijas, del Grupo Mixto, ha defendido que se trata de una PNL "profundamente democrática y valiente que le dice a la sociedad que las mujeres no van a dar un paso hacia atrás le pese a quien le pese y hagan los anuncios de propaganda que hagan".

"DEBATE LAMENTABLE"

Sandra Fernández, del PP, ha tildado de "lamentable el debate que han planteado mintiendo y mezclando temas que nada tienen que ver con la lucha contra la violencia de género".

"La supuesta premisa en la que hacen partir esta PNL es falsa, no hay nada en el pacto de gobierno de Andalucía ni en ninguno que haya firmado el PP que atente contra la mujer, es falso, no existe esa amenaza porque desde el PP no vamos a firmar ningún pacto que suponga el retroceso de los derechos de la mujer", ha añadido.

Maria Antònia Sureda, de El PI, ha destacado rechazar "cualquier forma de violencia machista y los fundamentos sociales que la sostienen" y se ha comprometido a implicarse "de forma activa en la construcción de un espacio libre de violencia machista".