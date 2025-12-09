El Parlament rechaza reducir un 30% el alquiler de los espacios del Centre Bit de Menorca

Archivo - Centre Bit Menorca. - CAIB - Archivo

MENORCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado la reducción del 30% del precio del alquiler de los espacios del Centre Bit de Menorca y la desvinculación de estas tarifas de las del Parc Bit.

Es uno de los puntos de una proposición no de ley defendida en el pleno de este martes por el diputado socialista Marc Pons y que ha sido tumbada en su totalidad con los votos en contra del PP y de Vox.

Tampoco ha salido adelante la propuesta de que el Centre Bit de Menorca se convierta "en una verdadera extensión del Parc Bit" mediante el refuerzo de la comunicación y el impulso de iniciativas conjuntas o que el centro sea "un verdadero canalizar de fondos europeos, estatales y autonómicos".

La iniciativa también buscaba instar a la Fundació Bit a diseñar y desarrollar un plan de asesoramiento y formación continua sobre estos fondos; a fijar un calendario de actividades que favorecieran la cooperación y el intercambio de experiencias; o a diseñar un plan de acción destinado a las empresas tradicionales radicadas en Menorca para favorecer su acercamiento e interacción con el Centre Bit.

En su intervención, Pons ha criticado la "falta de iniciativa" del gerente del Centre Bit, Llorenç Cardona, a la hora de potenciar este espacio y conseguir que sea más atractivo para las empresas.

El diputado socialista ha considerado que, durante la comparecencia de Cardona en el Parlament, "se evidenciaron carencias significativas en la gestión y el funcionamiento actual del centro".

En concreto, Pons se ha referido a la falta de conexión con el Parc Bit, a la escasa difusión de convocatorias de financiación y a la existencia de tarifas poco adaptadas a la realidad menorquina.

Por su parte, el diputado del PP Jordi López ha considerado que la iniciativa del PSIB "está fuera de contexto" y que Llorenç Cardona "está demostrando ser la persona ideal para ocupar el cargo de delegado territorial del Centre Bit".

Asimismo, ha recordado que el 60% del plan de impulso del Centre Bit de Menorca empezó hace seis meses y prevé una inversión de 5,8 millones de euros hasta 2028. De hecho, ha subrayado que este martes se han reunido el vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González, y el delegado territorial del centro tecnológico con el objetivo de tratar las acciones que se están llevando a cabo.

En relación con el alquiler de los espacios, López ha defendido que el Centre Bit Menorca "mantiene precios que tienen en cuenta la doble insularidad y están por debajo del precio de mercado".

En concreto, ha apuntado, son siete euros por metro cuadrado, dos euros por debajo del coste en el Parc Bit de Palma. "Los alquileres de las oficinas en el Centre Bit de Menorca continúan siendo los mismos que se fijaron después de su inauguración en 2017 más la actualización del IPC", ha manifestado.