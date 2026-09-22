El Parlament rechaza solicitar al Consell de Mallorca que detenga la transferencia de 41 millones de euros a Tirme

Archivo - Planta de tratamiento de residuos. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado la propuesta para pedir al Consell de Mallorca que no lleve a cabo la transferencia de extraordinaria de 41 millones de euros a Tirme, para subvecionar el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos en la isla.

Este es uno de los puntos que contenía la propuesta de resolución del PSIB, defendida por el diputado Llorenç Pou en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, sobre la Cuenta General de la institución insular del ejercicio 2023, que ha quedado rechazada por los votos de PP y Vox.

Con esta iniciativa se trataba de rebajar la tarifa del servicio sin tener que aportar más dinero de remanentes del Consell de Mallorca, dado el informe desfavorable de la Intervención General del propio organismo.

El PSIB solicitaba que se retirara la tercera aportación extraordinaria del Consell a la concesionaria del tratamiento de basuras en Mallorca de la presente legislatura, puesto que, a su entender, "no se justifica este importe" ante los "beneficios extraordinarios" que registra la empresa, según ha acreditado la Intervención del Consell.

Pou ha defendido la necesidad de suspender la actual tramitación administrativa en curso para aprobar las nuevas tarifas de residuos sólidos de Tirme, hasta que no se haya hecho un estudio de los costes reales de la empresa concesionaria, de acuerdo con lo que plantea el informe.

En la actual legislatura, el Consell de Mallorca ha autorizado la transferencia extraordinaria de 103 millones de euros a Tirme en tres tramos repartidos entre los años 2023, 2024 y el pasado julio de este año.

Ahora, la revisión de la estructura tarifaria de Tirme podría demostrar que parte o la totalidad de esta cantidad, que proviene de los impuestos de todos los mallorquines, "se podría haber destinado a otros usos".

Una vez se haya acreditado el justiprecio de la tarifa de Tirme, el socialista también ha pedido al Consell que rebaje la actual tarifa de residuos sólidos a la ciudadanía, sin que el Consell tenga que hacer "ninguna aportación extraordinaria".

El PSIB ha preguntado sobre la nueva aportación suplementaria de esta legislatura a Tirme, en este caso transferida desde el Govern por anticipado, por valor 50 millones de euros, para el tratamiento de residuos de Eivissa.

Pou ha afirmado que se trata de una transferencia basada en criterios "puramente políticos" y en "ningún caso se ha fundamentado en estudios jurídicos y económicos previos", tal y como habría reconocido el Govern en respuesta a diferentes preguntas parlamentarias.

En consecuencia, el diputado socialista ha planteado que la Sindicatura de Comptes elabore un informe específico para conocer cuál sería la aportación adecuada del Consell de Mallorca a Tirme por el tratamiento de los residuos que se trasladan desde Eivissa a la empresa concesionaria.

Pou ha lamentado que ninguna de las iniciativas propuestas se haya aprobado y ha criticado que, para PP y Vox, los beneficios de Tirme "pasen por encima de la defensa de los intereses de la ciudadanía".