El Parlament rechaza tomar en consideración la ley de MÉS para subir el ITS con la abstención del PSIB

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el Debate de Política General, en el Parlament balear, a 7 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

El PP pide la retirada de la iniciativa para llevarla, junto con la del PSIB, a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha rechazado este martes la toma en consideración de una proposición de ley de MÉS per Mallorca para duplicar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Los ecosoberanistas proponían duplicar el ITS, hasta los ocho euros diarios en su tramo más alto y los dos euros diarios en el más bajo. No obstante, la iniciativa no ha recibido los apoyos suficientes, con 33 votos en contra de PP y Vox, siete a favor y 18 abstenciones del PSIB.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha defendido la ley recordando las palabras de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General del año pasado, sobre la subida del ITS. "Unas citas que hacen historia sobre la coherencia y la palabra dada", ha ironizado.

Igualmente, ha considerado que la propuesta de Prohens de bajar el ITS en invierno "no era seria", argumentando que en un hotel de lujo se paga un ITS diario de un euro y en un hostal, de 0,25 céntimos. "Rebajarlo suena hasta ridículo", ha apuntado.

Apesteguia se ha mostrado abierto a negociar la propuesta con los otros grupos y se ha dirigido al PSIB, que la semana pasada pactó con el PP llevar el incremento de la tasa turística --solo en los meses de verano-- a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad. "Intentar suplir la falta de iniciativa de Prohens asumiendo sus propuestas no sé si nos llevará a ningún lado", ha dicho.

En esta línea, ha afeado al Govern que "intente sustituir la democracia parlamentaria con una mesa de diálogo social". "Pedir a la oposición que nuestras iniciativas las vayamos pactar a una mesa que ustedes han pactado como obligación previa para aceptar su tramitación me parece distorsionar el funcionamiento del Parlament", ha criticado.

"Si hay grupos que compran esta milonga, ya justificará este grupo porque compra esta manera de funcionar", ha apostillado Apesteguia.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha cargado contra el Pacto social y político por la Sostenibilidad, que ha calificado de "farsa", al considerar que el Govern lleva a la Mesa "aquello que no le interesa".

También ha llamado la atención a los socialistas por pactar con el PP llevar la subida a la Mesa del pacto. "Dan credibilidad y avalan el pacto", ha dicho, agregando que es "incoherente" por su parte.

Los menorquinistas han apoyado el incremento del ITS, aunque han apostado porque el impuesto sea "mucho más progresivo y menos rígido". En concreto, proponen que se aplique un tipo del 21 por ciento en el coste de la estancia.

"Ya que el PP, el PSIB, MÉS y nosotros estamos a favor de subir el ITS, comencemos a debatir y a discutir las propuestas, dejen de perder el tiempo", ha reclamado Castells.

En esta línea se ha pronunciado el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha considerado que la cuantía del impuesto es "todavía muy baja" en las Islas. A su parecer, el incremento del ITS no supondría un esfuerzo de magnitud para los turistas, pero sería para Baleares una compensación por los efectos negativos del turismo.

El diputado ha mostrado su apoyo a la proposición de ley, aunque ha considerado que "se queda corta" en ciertos aspectos, como en el caso de los cruceros y el alquiler turístico que, ha señalado, están "escasamente gravados".

EL PP PIDE LA RETIRADA DE LA INICIATIVA

El PP ha votado en contra de la toma en consideración de la iniciativa y ha pedido a MÉS per Mallorca que la retire para llevarla al Pacto por la Sostenibilidad. "No podemos aceptar la proposición de ley porque nos saltaríamos el proceso de diálogo social", ha dicho la 'popular' María Salomé Cabrera.

Según la diputada, la ley de MÉS va dirigida a incrementar el ITS para que "actúe como freno de la llegada de turistas y la mejora del entorno medioambiental", unos objetivos que, ha sostenido, "se están alcanzando por parte de este Govern".

La 'popular' ha defendido la gestión del Govern en materia turística, destacando que se han tomado medidas de contención que "han dado sus frutos". A su parecer, no basta con imponer moratorias o un impuesto sino que "hace falta gestión efectiva del éxito y trabajo conjunto con el sector y la sociedad".

También ha reprochado a los partidos de la izquierda que hayan presentado propuestas distintas para modificar el ITS cuando "tuvieron siete años para hacerlo" y "no se pusieron de acuerdo". "Ustedes pasaban el rodillo en las comisiones de turismo sostenible, donde todo iba cocinado y no había capacidad de diálogo", ha añadido.

EL PSIB SE ABSTIENE

El diputado socialista Llorenç Pou ha defendido que el pacto alcanzado con el PP para presentar la propuesta de incrementar el ITS establece que la iniciativa vaya al Parlament después de pasar por la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad.

En este sentido, Pou ha argumentado que su formación se ha abstenido "por responsabilidad" y para "no dar ninguna excusa al PP". "Tenemos un acuerdo que es que la propuesta entre al Parlament con el acuerdo de la presidenta después de pasar por la Mesa del Pacto", ha remarcado.

El PSIB, según ha insistido el diputado, "cree" en la subida del ITS y ha apostado por "comenzar a formar parte de la solución". Por ello, presentaron en el Debate de Política General una propuesta de subida que, a su parecer, no es la óptima pero que han podido acordar con el PP.

Por otro lado, para la diputada de Vox María José Verdú, la subida del ITS es "injusta" y "ataca toda la cadena económica de las Islas". "Defendemos el equilibrio entre la actividad turística y convivencia pero no aceptamos que este argumento sirva para castigar al sector turístico", ha agregado.

La diputada ha justificado su voto contrario a la toma en consideración al considerar que es "de sentido común" y que es una propuesta "desequilibrada, injusta y perjudicial".