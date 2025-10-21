Prohens, al PSIB sobre la subida del ITS y el impuesto a los 'rent a car': "Su propuesta no es más que las del resto"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, mira el móvil durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicado al PSIB que la propuesta de subir el impuesto de turismo sostenible (ITS) y gravar los 'rent a car', dos medidas pactadas entre los socialistas y el PP durante el Debate de Política General, irán a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad del mismo modo que lo harán las otras más de 500 iniciativas.

De este modo ha contestado al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, cuando en el pleno del Parlament de este martes le ha preguntado si cumplirá con lo pactado entre socialistas y 'populares' en materia turística.

"Su propuesta, como las más de 544, irán a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad y tendrá que venir usted a defenderla a la mesa de la que se levantó. Usted no es ni más ni menos y su propuesta no es ni más ni menos que el resto, es una propuesta más", le ha replicado Prohens.