El Parlament reclama que se apruebe el 2º Plan de coeducación como herramienta para erradicar la violencia machista

Momento de la votación de una de las PNL en la Comisión de Asuntos Sociales. - PARLAMENT

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha solicitado al Govern que apruebe el segundo Plan de coeducación para garantizar que se convierta en una herramienta para erradicar la violencia machista.

La diputada del PSIB Irantzu Fernández ha defendido este jueves una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Asuntos Sociales sobre la violencia contra las mujeres, que ha quedado aprobada y en la que figuraba este punto.

Asimismo, se exige al Govern que apoye las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia al poner una atención especial en la infancia, adolescencia y juventud.

Por otra parte, se le plantea que haga de la perspectiva de género y la igualdad el "eje vertebrador" de todas las políticas que articule el Govern, especialmente dentro del currículum escolar.

El Parlament también insta al Govern colaborar con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género.

Igualmente, reclama al Ejecutivo autonómico que asegure la ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación que han llegado para la puesta en marcha de los tres Centros de Crisis 24h para víctimas de violencia sexual, al licitar directamente los proyectos en caso de que los Consells insulares no lo hagan, para garantizar "la igualdad de derechos de todas las mujeres de Baleares, independientemente de la isla donde residan".

Todos los puntos han recibido los 12 votos a favor de los distintos partidos presentes en la comisión, mientras que el diputado no adscrito Agustín Buades.

PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DÍA DE JUSTICIA JUVENIL

Por otra parte, la misma comisión se ha aprobado por unanimidad otra PNL, defendida por el diputado del PP Pedro Álvarez, acerca de la creación de un centro de día de justicia juvenil Baleares.

En la iniciativa, el Parlament manifiesta su compromiso con las medidas de justicia restaurativa y con la protección de los derechos de los menores en situación de riesgo, para "promover una sociedad más inclusiva y segura para todo el mundo".

De este modo, la Cámara balear insta la Conselleria de Familias, Asuntos Sociales y Atención a la Dependencia, a trabajar en el proceso de creación y puesta en marcha de un centro de día de justicia juvenil, al garantizar que este se haga con la dotación presupuestaria "suficiente" y un calendario de ejecución "definido".

En ese sentido, la Consellería concretará, en coordinación con los Consells insulares y ayuntamientos, el emplazamiento más adecuado y accesible para el centro de día, para garantizar criterios de proximidad, accesibilidad y equilibrio territorial.

Al mismo tiempo, el Parlament solicita al Govern, a través de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel, a prever los recursos profesionales necesarios en los ámbitos de la pedagogía, la psicología, la educación social, el trabajo social y la orientación laboral, para garantizar una "ratio adecuada" que asegure una atención individualizada y de calidad.

Además, el centro de día de justicia juvenil tendrá que incorporar una perspectiva integral que incluya "la educación formal, la formación laboral, la atención psicológica, la mediación familiar y comunitaria y actividades de ocio educativo".

Por otra parte, s'Estel tendrá que desarrollar programas de atención individualizada que respondan a las necesidades específicas de cada joven con medidas judiciales, que en el futuro sean usuarios de este centro de día de justicia juvenil; y tendrá que adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar "el correcto funcionamiento de las instalaciones y la calidad de los servicios prestados".

Otro de los puntos de la PNL pide a la Conselleria que haga efectivo el cumplimiento del acuerdo de mejora de las condiciones socioeconómicas del conjunto de los profesionales de los servicios de justicia juvenil, subscrito con los representantes sindicales de s'Estel, al adoptar las medidas presupuestarias necesarias para su aplicación lo más pronto posible y asumir los compromisos de pago atrasados.

Por otro lado, se insta al Govern a que s'Estel garantice la cobertura "inmediata y efectiva" de las bajas de los profesionales de los diferentes servicios, para asegurar la continuidad en la atención y la calidad de los programas socioeducativos que se desarrollan.