El Parlament reclama la creación de una unidad de ELA en el Hospital Mateu Orfila

Archivo - Hospital Mateu Orfila. - CAIB - Archivo

MENORCA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la proposición no de ley presentada por Més per Menorca con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con ELA de Menorca creando una unidad específica en el Hospital Mateu Orfila e implementando un servicio de fisioterapia a domicilio.

No obstante, los votos de PP y Vox han rechazado reclamar un punto de información, orientación y asesoramiento para los enfermos de ELA en el Hospital Mateu Orfila.

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha sido la encargada de defender la proposición no de ley que, según ha dicho, ha sido elaborada en contacto directo con la asociación de pacientes y familiares de ELA de Menorca.

Asimismo, ha destacado la necesidad de establecer un registro autonómico de pacientes de ELA para conocer exactamente cuántos casos de la enfermedad hay en Baleares.

"Se estima que anualmente se diagnostican 90 casos en Baleares y 9 en Menorca, aunque estos datos son aproximados", ha dicho.

Este punto ha incluido una enmienda del PP en la que se insta al Gobierno central a crear el registro estatal de pacientes y a determinar los criterios para constituir determinados registros autonómicos.