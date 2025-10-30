El Parlament reclama al Gobierno la protección y restauración de los molinos delo entorno del aeropuerto de Palma

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno de España a asumir la responsabilidad de conservación de los molinos de viento y de extracción de agua situados cerca del aeropuerto de Palma.

Todos los grupos han votado a favor de esta propuesta, defendida por la 'popular' Maria de Lluc Fornas y debatida en la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social este jueves.

La PNL pide al Gobierno que elabore un plan integral de restauración y puesta en valor de estos molinos, en coordinación con el Consell de Mallorca, los ayuntamientos implicados y las entidades de defensa del patrimonio histórico.

Además, se reclama una dotación presupuestaria para garantizar la restauración, el mantenimiento y la conservación adecuada de estas construcciones como elemento esencial del paisaje y la identidad de Mallorca.

La Cámara pide al Govern y al Consell de Mallorca que colaboren activamente con Aena y el Gobierno, ofreciendo apoyo técnico, asesoramiento patrimonial y, si es necesario, cofinanciación complementaria para garantizar la rapidez de la conservación y restauración.

Finalmente, con 11 votos a favor de PP, PSIB y Vox y dos abstenciones de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, se ha aprobado instar al Ejecutivo a impulsar campañas de divulgación y sensibilización sobre la importancia histórica y cultural de los molinos, para fomentar el conocimiento por parte4 de residentes y visitantes.

PERMISO PARENTAL

La reunión de la Comisión ha dado luz verde a otra PNL, defendida por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, que insta al Gobierno de España a incorporar en los presupuestos de 2026 la remuneración completa del permiso parental de ocho semanas. Este punto ha sido aprobado con nueve votos a favor de todos los grupos y cuatro abstenciones del PSIB.

Igualmente, la iniciativa reclama al Ejecutivo central que el permiso parental remunerado sea de 16 semanas para las familias monoparentales --aprobado con el voto en contra de Vox--.

Por último, el Parlament pide al Govern a iniciar la implementación de la bolsa de horas contemplada en la ley de conciliación siempre en el marco de la negociación colectiva. Todos los grupos han votado a favor de este punto.