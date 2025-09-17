El Parlament reclama mejoras en el servicio de cuidados paliativos pediátricos anunciado por el Govern

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud del Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa de MÉS per Mallorca para reclamar mejoras en el servicio de cuidados paliativos pediátricos que ha anunciado el Govern.

La Proposición No de Ley (PNL), en concreto, insta al Govern a incorporar en esta unidad los profesionales que sean necesarios para dar una cobertura completa a todos los niños que lo requieran, así como a que se preste el apoyo técnico y económico necesario al equipo profesional de la unidad para el desarrollo de los proyectos de mejora y humanización de la unidad que impulsen.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha explicado que la iniciativa nace a raíz del rechazo de una enmienda que la formación presentó en los Presupuestos de este año para incrementar los profesionales del servicio de cuidados paliativos pediátricos para poder dar cobertura las 24 horas del día, de manera presencial, a los niños.

"Cómo era difícilmente comprensible que el PP votara en contra decidimos seguir insistiendo con esta iniciativa", ha recordado la diputada.

La ecosoberanista ha reconocido que la Conselleria de Salud ha dado pasos en este aspecto pero considera que "el objetivo no se ha logrado" porque lo que piden las familias y los profesionales es que haya un pediatra de guardia que se pueda desplazar a los domicilios, por la noche y de madrugada. Sin embargo, el Govern ofrece únicamente atención telefónica en estos tramos horarios y el fin de semana.

"El acompañamiento paliativo de los niños no entiende de horarios", ha sentenciado Carrió.