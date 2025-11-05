Los parques de sa Ribera y Can Terrers se cerrarán este jueves ante el aviso por lluvias y tormentas

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma cerrará los parques de sa Ribera y Can Terres este jueves con motivo del aviso amarillo por lluvia y tormentas activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha informado Cort, estos dos parques permanecerán cerrados a partir de las 08.00 horas y hasta que dure el aviso, en principio, hasta las 14.59 horas.

Cabe recordar que toda Mallorca estará en aviso amarillo entre las 08.00 y las 14.59 horas también por precipitaciones que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de granizo y rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias ha activado la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) y ha pedido precaución a la ciudadanía.