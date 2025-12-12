Los pasajeros del aeropuerto de Menorca aumentan un 5,3% en noviembre

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

MENORCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca cerró noviembre con 113.884 pasajeros, lo que supone un incremento interanual del 5,3%, según datos de Aena.

De la cifra total registrada, 113.875 se desplazaron en vuelos comerciales, de los que 105.097 viajaron en conexiones nacionales (+4,5%) y 8.778 en rutas internacionales (+16%).

Por otro lado, según la información facilitada por el operador aeroportuario, durante el mes de noviembre el aeropuerto menorquín atendió un total de 1.557 movimientos de aeronaves, un 4,4% más que en el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, entre enero y noviembre, la cifra acumulada de pasajeros asciende a 4,1 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 1%. El aeropuerto de Menorca gestionó en estos meses 36.151 vuelos, un 1,6% más.