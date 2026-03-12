Los pasajeros del aeropuerto de Menorca caen un 9,7% en febrero

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

MENORCA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca cerró el mes de febrero con 84.119 pasajeros, lo que representa una disminución del 9,7% respecto al mismo mes de 2025, según ha informado Aena.

La mayoría de viajeros, 81.945, voló en conexiones nacionales, lo que supone un descenso de 7,7% interanual. Por otro lado, un total de 2.171 usuarios volaron hacia o desde destinos internacionales.

En cuanto a las operaciones de aeronaves, durante el mes de febrero se contabilizaron 1.292 vuelos, cifra que implica un descenso del 10,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Finalmente, los datos acumulados hechos públicos este jueves por Aena muestran que un total de 166.991 pasajeros (+7%) transitaron por las instalaciones aeroportuarias de Menorca y se gestionaron 2.553 vuelos (+8%).