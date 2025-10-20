Las cuentas provisionales, aprobadas este lunes en Consejo Rector, suman un total de 2,7 millones de euros para el próximo ejercicio

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de la Vivienda prevé 527.000 euros para el 2026 para reparar, conservar y mejorar sus inmuebles.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el Consejo Rector del Patronato Municipal de la Vivienda y Rehabilitación Integral de Barrios ha aprobado este lunes el anteproyecto de presupuestos para 2026, que se sitúa en 2.762.746 euros, incluyendo dotaciones específicas que suman 527.000 euros para actuaciones de reparación, conservación y mejora de su parque de viviendas e inmuebles.

Cabe recordar que el Patronato se encuentra actualmente en proceso de disolución e integración en el Ayuntamiento de Palma, por lo que las cuentas provisionales se han elaborado teniendo en cuenta esta situación de transición institucional, asegurando en todo momento la continuidad de los servicios esenciales, especialmente aquellos relacionados con el mantenimiento y conservación del parque municipal de viviendas.

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha subrayado en este sentido que "el presupuesto garantiza la estabilidad y el correcto funcionamiento de los servicios durante el proceso de integración, priorizando la seguridad, la conservación y la habitabilidad de las viviendas municipales".

Entre las partidas más destacadas se encuentran los 305.000 euros asignados al servicio de reparaciones y conservación de edificios municipales, misma cifra que en 2025, que se destinará al mantenimiento y conservación de las viviendas e inmuebles gestionados por el Patronato.

Asimismo, se reserva una partida de 222.000 euros para la conservación, mejora y rehabilitación del parque municipal de vivienda, distribuida en 100.000 euros para obras de reforma y actuaciones urgentes, y 122.000 euros para gastos corrientes de mantenimiento.

Estas inversiones tienen como objetivo principal renovar instalaciones, incrementar la sostenibilidad energética y la eficiencia de los equipamientos, así como fortalecer la conservación preventiva.

Las cuentas han salido adelante con los votos a favor de PP y Vox, y los votos en contra del PSOE y MÉS per Palma, mientras que la representante de Podemos no ha asistido a la reunión.