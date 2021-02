'Pau i llibertat per al Sàhara' se suma a una carta dirigida a Biden para defender los territorios del Sàhara Occidental

Varios de los integrantes del intergrupo parlamentario 'Pau i llibertat per al Sàhara'.

El intergrupo parlamentario 'Pau i llibertat per al Sàhara' -'Paz y libertad para el Sahara'- se ha adherido a una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que se defienden los territorios no autónomos del Sahara Occidental y se pide que no se interfiera de forma unilateral en un conflicto internacional.

En un comunicado, el grupo ha explicado este lunes que en esta misiva también se solicita el rechazo a la declaración contraria a la doctrina dictada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)sobre la naturaleza de estos territorios y sus derechos de autodeterminación.

Asimismo, esta iniciativa pide que se vuelva a una resolución del conflicto mediante la intermediación de la ONU, que ya se pronunció en 1963 mediante la Carta de las Naciones Unidas, por la cual se reconoce el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental y se incide en que tiene un estatuto separado y diferente de Marrueco.

"El grupo trabaja con el objetivo de visibilizar la situación de precariedad en la que vive el pueblo saharaui en el exilio argelino forzado y, por esto, intenta participar en todas las acciones para facilitar una resolución rápida y pacífica del conflicto saharaui-marroquí", ha manifestado 'Pau i llibertat per al Sàhara'.

Asimismo, ha apuntado que también se ha sumado a la campaña 'El Sáhara no es marroquí', organizada por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares.