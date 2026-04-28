La pensión media en Baleares aumenta un 4,57% en abril y supera los 1.276 euros

Archivo - Varias personas hacen turismo en una calle de Palma de Mallorca, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La pensión media en Baleares ha alcanzado los 1.276,88 euros en abril de 2026, lo que supone un incremento del 4,57% respecto al mismo mes del año pasado.

En el cuarto mes del año hay 215.899 personas pensionistas en el archipiélago, lo que significa que los últimos 12 meses la cifra ha crecido un 1,86% y representa el 2,06% del total nacional, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Distribuidas por el tipo de pensión, en las Islas hay 18.655 personas con una pensión de incapacidad permanente --con una prestación de 1.189,22 euros al mes--, 145.318 con una pensión por jubilación --1.447,78 euros al mes-- y 45.708 con una pensión por viudedad --878,83 euros al mes--.

Además, hay 6.100 personas que perciben una pensión por orfandad --465,78 euros al mes-- y 118 por favor de familiares --799,39 euros al mes--.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social destinó en el presente mes de abril la cifra récord de 14.336,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07% más que en igual mes de 2025, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.476.332 pensiones a 9,47 millones de personas, de las que 6,68 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; más de 336.000 son de orfandad y 46.768 en favor de familiares.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,4%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en abril en 1.368,4 euros mensuales, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.569,7 euros mensuales, un 4,4% más que en abril de 2025.