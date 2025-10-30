Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares bajan un 6,89% en septiembre

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en septiembre un total de 1,28 millones de pernoctaciones, un 6,89% menos que el mismo mes del año anterior, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el noveno mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 255.187, un 3,77% menos que el año pasado.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en el archipiélago en septiembre, 212.118 eran extranjeros y 43.069 eran residentes en España, con una estancia media de 5,03 días.

Estadística estima que permanecieron abiertos 22.782 apartamentos en septiembre en las Islas, con una capacidad de 69.431 plazas. El grado de ocupación se eleva al 81,30% por apartamentos. El personal empleado ascendió a 6.547 personas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en el noveno mes del año en Baleares a 73.811 viajeros, 63.993 de ellos extranjeros y 9.818 nacionales, y sumaron 244.723 pernoctaciones en total, con una estancia media de 3,32 días.

La encuesta estima una oferta de 12.227 plazas en 377 alojamientos, con una ocupación media del 74,65% por habitaciones y 3.880 personas empleadas.

En toda España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, cámpings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 14,4 millones en septiembre, con un aumento del 4,1% respecto al mismo mes del año pasado.