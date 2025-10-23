Las pernoctaciones hoteleras en Baleares se elevan un 2,7% en septiembre y superan los 9,6 millones

Archivo - Imagen de una usuaria abriendo la puerta de su habitación de hotel. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en septiembre subieron un 2,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 9,6 millones de operaciones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 5,14% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1,8 millones de viajeros.

Por nacionalidad, 176.651 eran residentes en España, el 9,65%, mientras que 1,6 millones (90,35%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0,2% y los extranjeros aumentaron un 5,7%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 675.963 las realizaron residentes en España (un 7,03%), mientras que 8,9 millones (92,97%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 161,31 euros, lo que representa una subida del 9,2% interanual. En general, los precios subieron un 8,53% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en septiembre una ocupación del 81,44% y el sector hotelero empleó a 74.533 personas (un incremento del 4,8% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla - La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).