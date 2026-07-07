Las perspectivas hoteleras para este verano en Baleares son "muy buenas" con un crecimiento del precio por habitación

El presidente de la FEHM, Javier Vich, en la presentación del 'Smart Observatory' - FEHM

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las perspectivas para el sector hotelero este verano en Baleares son "muy positivas", con un crecimiento del precio por habitación y teniendo en cuenta que el turismo internacional y, sobre todo, el mercado alemán, siguen apostando por las Islas como destino.

Así lo recoge la primera edición del informe 'Smart Observatory' de la industria hotelera de Mallorca correspondiente al tercer trimestre de 2026, elaborado por Pwc y presentado este martes en el Terreno Barrio Hotel junto con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

El análisis también resalta que el sentimiento del destino "sigue siendo muy alto" y que la ocupación en cartera para julio y agosto también crece en comparación con el año anterior, en concreto, un 3%.