Los pescadores de Baleares capturan 40.071 kilos de langosta roja esta temporada

MENORCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores de Baleares han capturado y comercializado 40.071 kilos de langosta roja, con un valor en primera venta de 2,5 millones de euros, tal y como ha informado este lunes el director general de Pesca del Govern, Antoni M. Grau, durante la reunión inaugural del plan de gestión de la pesca de la langosta, aprobado en el mes de octubre de 2024, que se ha celebrado en Ciutadella.

"Esta especie, fundamental para la flota de artes menores del archipiélago, mantiene su pesquería específica gracias a la corresponsabilidad del sector y a las medidas de conservación establecidas, como la veda de siete meses", ha dicho Grau antes de indicar que "los buenos resultados de la temporada muestran que la combinación de normativa, vigilancia y compromiso del sector es fundamental para conservar este recurso emblemático".

El director general de Pesca ha informado también de la próxima puesta en servicio de una nueva embarcación rápida con base en Pollença, destinada a reforzar la vigilancia en las bahías de Pollença y Alcúdia, el cap de Formentor y el canal de Menorca, que estará operativa para la temporada 2026.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Pesca, ha celebrado también este lunes la tercera reunión de la comisión de seguimiento de las reservas marinas de Menorca, que incluye las reservas del Norte de Menorca y de la Illa de l'Aire.

Estos encuentros se enmarcan en la estrategia del Govern para garantizar la conservación de los ecosistemas marinos y la sostenibilidad de los recursos pesqueros, así como para fomentar la participación activa de los sectores implicados. En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico han recordado que la comisión de seguimiento está formada por representantes de las administraciones públicas --Govern, Consell Insular de Menorca y ayuntamientos--, del sector pesquero profesional y recreativo, de los centros de buceo, de los clubes náuticos, de las instituciones científicas y de las entidades conservacionistas.

Durante la jornada, se han presentado los datos de vigilancia y seguimiento científico de las poblaciones de peces en la Illa de l'Aire, así como la propuesta del Govern de refundir la normativa de la reserva del Norte de Menorca y la propuesta del Ayuntamiento de Sant Lluís para regular la velocidad de las embarcaciones. También se han expuesto las actuaciones del Foro de Gobernanza Social y Participativa para la reserva marina de la Illa de l'Aire. Además, el GOB ha presentado una serie de propuestas de mejora normativa.

"Las reservas marinas son la base para garantizar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y de la pesca artesanal. Su gestión participativa permite combinar conservación y actividad económica, asegurando que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de un mar saludable y productivo", ha concluido Grau.