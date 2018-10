El PI censura que "en 10 días nos han dicho que no hay 75%, que no hay REB ni financiación"

Publicado 27/06/2018 17:05:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de El PI, Jaume Font, ha censurado este miércoles que "en 10 días nos han dicho que no hay 75 por ciento de descuento de residente, que no hay Régimen Especial de Baleares y que no hay financiación".

En los pasillos del Parlament, Font se ha expresado así en relación al anuncio de que el descuento del 75 por ciento en los vuelos para residentes en Baleares, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla se retrasará seis meses "en el mejor de los casos", según ha dicho el ministro de Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Font ha censurado que "PP y PSOE no son fiables" porque están "caducados" y ha criticado tanto al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que le dijo al líder del PP balear, Biel Company, que "podía dormir tranquilo" respecto a este tema y a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que aseguró, también sobre este asunto, que en septiembre habría "buenas noticias".