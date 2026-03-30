El PI considera que el discurso de Galmés "no aporta nada nuevo" y sin "ninguna política transformadora"

Archivo - El portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, participa en el Debate de Política General, en una foto de archivo. - EL PI - Archivo

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PI ha alegado que el discurso del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en el Debate de Política General "no ha aportado nada nuevo" y no ve "ninguna política transformadora".

Así lo ha valorado el portavoz de El PI en la institución insular, Antoni Salas, que en declaraciones a los medios tras la intervención de Galmés, ha criticado que haya hecho una "enumeración de pequeñas cosas" pero "no afronta ningún problema estructural", ni se aportan "grandes soluciones".

"Se había prometido desatascar Mallorca, trabajar por la vivienda o eliminar la saturación turística y el gobierno lleva tres años embarazado pero no ha nacido ninguna criatura, todo continúa igual", ha remarcado.

En ese sentido, ha reprochado que "no haya" política de rehabilitación integral de zonas saturadas, ni "políticas transformadoras" en materia de vivienda.