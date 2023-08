El PI, tras eliminarse el requisito del catalán en Sanidad: "La falta de médicos no tiene nada que ver con el idioma"

PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El PI, Tolo Gili, ha criticado que el Govern balear haya aprobado este lunes, en Consell de Govern extraordinario, eliminar el requisito del catalán en la Sanidad, y ha precisado que "la falta de médicos no tiene nada que ver con el idioma, sino con la falta de recursos que llegan del Estado".

En una nota de prensa, el presidente de El PI ha asegurado que "se ha demostrado que la falta de médicos no tiene nada que ver con el idioma sino con la falta de recursos económicos que llegan del Estado" a Baleares.

En este sentido, Gili ha insistido que "si para ir a Canarias, Ceuta o Melilla los profesionales sanitarios obtienen un buen plus de insularidad y para venir a las Baleares no lo tienen, es normal que no quieran venir".

El presidente de la formación ha hecho estas declaraciones después de conocer que el Govern ha decidido eliminar el requisito del catalán para acceder a la sanidad pública.

"El PI lucha por una plena integración de nuestra lengua en todos los ámbitos de la vida. No entendemos o permitiremos que de cada vez más solo se margine nuestra lengua que es la débil y la que tenemos que proteger", ha asegurado Gili.

"El problema real, que tapan PP, Vox y el PSOE, es que Madrid no nos envía los recursos económicos que nos merecemos y lo tapan creando un falso conflicto con la lengua propia de Baleares", ha explicado el presidente de El PI.

Gili ha reiterado que "si no se tienen profesionales sanitarios o faltan efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado no es por el idioma, sino por el elevado precio de la vida en las Islas y la falta de pluses de insularidad que existen para estos cuerpos".

"Si los agentes o sanitarios se trasladan a otras Comunidades no peninsulares tienen una gratificación. Por ejemplo, en Canarias es de unos 200 euros, mientras en Baleares no llegan a 20. Los efectivos lo tienen claro... van donde pueden ganar algo más y la vida no es tan cara. Necesitamos que Madrid deje de boicotear a los habitantes de Baleares", ha sentenciado.