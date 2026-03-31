El PI reprocha a Galmés que gobierne con "parches" y reclama políticas para poner a "los mallorquines primero"

El portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, en el Debate de Política General de 2026. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PI ha aseverado que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, gobierna "a base de parches", por lo que ha solicitado que se ponga a "los mallorquines primero" en la confección de las políticas insulares.

Estas han sido algunas de las reivindicaciones que ha lanzado el portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, durante su primer turno de palabra en el Debate de Política General de la institución insular.

En el inicio de su alocución, Salas ha situado la "sobrepoblación" como el principal problema de Mallorca, puesto que ha sostenido que este fenómeno provocaría la "saturación de servicios, dificultades de acceso a la vivienda y un riesgo para la cultura de Mallorca".

Así, ha señalado que los jóvenes mallorquines "tienen que irse" de sus pueblos y ciudades por la crisis habitacional, lo que provoca que se "rompan vínculos sociales y familiares". "Si continúan llegando entre 20.000 y 30.000 personas cada año, todas las medidas que se propongan serán parches", ha advertido.

Ante esta situación, Salas ha planteado un estudio de capacidad poblacional para saber cuántas personas pueden vivir en la isla "dignamente".

El portavoz también ha señalado que muchos jóvenes se ven obligados a abandonar sus municipios por no poder acceder a una vivienda, hecho que "rotura vínculos sociales y culturales".

Durante su intervención, ha acusado el equipo de gobierno de gestionar "a base de parches", especialmente en ámbitos como las plazas turísticas, la movilidad o la vivienda, y ha reclamado más ambición y planificación.

Salas ha defendido un cambio de modelo económico que apueste por vincular el turismo con la cultura, la gastronomía y el producto local, así como la rehabilitación de zonas turísticas degradadas y la diversificación económica.

En materia de propuestas, ha planteado un "plan de choque" en materia de vivienda, la reivindicación al Govern del traspaso de las competencias en materia de transporte o reclamar la gestión de los aeropuertos para "tener las llaves de casa".

En cuanto a la ley de la Serra de Tramuntana ha mostrado su deseo para que los propietarios de los terrenos "puedan obtener unos ingresos" por su mantenimiento.

Salas también se ha pronunciado sobre la importación de residuos de Eivissa, algo que ve "bien" por ayudar a los "hermanos ibicencos" pero ha planteado que tiene que conllevar una mejora en la gestión de las basuras en la isla y aumento de la tasa de reciclaje.