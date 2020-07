El PI vive con "tristeza" y "mucha preocupación" la cuarentena impuesta por Reino Unido

PALMA DE MALLORCA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de El PI, Lina Pons, ha afirmado vivir con "tristeza" y "mucha preocupación" la cuarentena impuesta por parte del Reino Unido a los británicos que vuelvan de España.

Según ha informado Lina Pons este lunes en una rueda de prensa en el Parlament, "la decisión del Reino Unido de imponer cuarentena a todos los británicos que regresen de España es algo triste, dramático y que nos preocupa mucho".

En esta línea, ha recordado, "hace una semana el Govern planteaba una cuarentena para los turistas procedentes de zonas de riesgo, que al final no se pidió al Gobierno" y, en cambio, "ahora es Reino Unido quien la solicita". De confirmarse, ha añadido Pons, "esta decisión supondría una estocada casi mortal para la temporada turística, que empezó tarde pero si esto se confirma dinamitará la temporada de mínimos que se esperaba este año".

Por esto, ha considerado "fundamental" instaurar un corredor aéreo sanitario seguro entre Reino Unido y el archipiélago balear, el cual evite la cuarentena. Si bien, ha añadido, "vemos como crece el miedo a viajar a las Islas ante este anuncio", apuntando, "ya se ha visto a turistas decir "si lo sé no vengo" a una destinación que vende y mueve en España más de 5.000 millones de euros cada año".

Frente a esta situación, la portavoz parlamentaria de El PI, ha querido poner en valor la "buena situación epidemiológica de las Islas", la cual, ha recordado, "tiene un impacto de la COVID-19 en los últimos 14 días de ocho por cada 100.000 habitantes, mientras en Reino Unido es de 14 y en España de 38".

Por tanto, ha insistido, es una "injusticia que, si no se evita, tendremos que sufrir los ciudadanos de las Islas, quienes hemos sido responsables, todo y las consecuencias que esto conlleva".

En este sentido, ha opinado Lina Pons, "Govern y Gobierno han de conseguir, no solo intentar, un corredor aéreo seguro para Baleares", apuntando "lo que me parece más triste es la falta de previsión de futuro, no tener plan B".

Con todo, en relación a esta cuestión, ha concluido señalando que es necesaria una acción diplomática "eficaz y contundente" en la que "se defienda a Baleares como el destino seguro que es porque se lo ha ganado"; así como "instaurar controles sanitarios mucho más duros para los viajeros nacionales e internacionales".

OTRAS CUESTIONES PARLAMENTARIAS

En cuanto a la actualidad parlamentaria, la portavoz de El PI en la Cámara Autonómica ha lamentado la negativa de los partidos de 'El Pacte' a su solicitud de comparecencia del director de Gestión y Presupuestos del IBSalut, Manuel Palomino, para explicar la gestión llevada a cabo durante la emergencia sanitaria y las medidas que iba a poner en marcha la Dirección General de Gestión y Presupuestos a corto y medio plazo.

Al respecto, Pons ha dicho estar "preocupada" por la "falta de transparencia" y el "oscurantismo" respecto a esta cuestión porque, ha añadido, "es una realidad que hay rebrotes y nos interesa saber si hay EPIs y UCIs suficientes" en caso de que se produzcan.

Por este motivo, ha anunciado que El PI volverá a solicitar esta comparecencia "porque sabemos que ha pasado de lo que hemos podido saber pero no lo que pasará en el futuro", ha concluido.