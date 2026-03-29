Piden 36 años para los cuatro acusados de intentar matar a puñaladas a un joven a la salida de una discoteca en Palma

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo martes (12.00 horas) la vista previa del juicio contra los cuatro acusados intentar matar a puñaladas a un joven a la salida de una discoteca de Palma.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a nueve años de prisión y que paguen una indemnización conjunta de 13.000 euros como supuestos coautores de un delito de asesinato en grado de tentativa. También reclama que la víctima pague una multa de 720 euros como supuesto autor de un delito de lesiones.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron sobre las 06.00 horas del pasado 6 de abril en los exteriores de un local de ocio nocturno de Palma.

Primero se inició una discusión en la que uno de los acusados recibió varios golpes en la cabeza a manos de la víctima. Como respuesta se abalanzaron contra él y, mientras le sujetaban y le amenazaban de muerte, uno le propinó 11 puñaladas.