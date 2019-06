Piden que la competencia de Consumo se mantenga en la cartera de Salud del futuro Govern

Publicado 23/06/2019 18:09:51 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares La Defensa ha censurado este domingo la posibilidad del traspaso de la competencia de Consumo a la cartera de Agricultura del futuro Ejecutivo autonómico y ha considerado que la Dirección General de Consumo debe depender de la conselleria de Salud, según ha informado la entidad en una nota.

"Comprendemos las dificultades de los partidos en la negociación por copar las diferentes carteras del futuro Govern y sugerimos que el cargo de responsable de Consumo fuese elegido por Unidas Podemos pero continuase dependiendo orgánicamente de la conselleria de Salud", han sostenido desde La Defensa.

Cabe recordar que, en virtud del pacto de gobernabilidad sellado entre PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca y del consecuente organigrama del Ejecutivo balear, se concedería a la formación morada la cartera de Agricultura y Pesca, con la posibilidad de que en la cartera se asumieran las competencias de Consumo.

Los motivos de La Defensa para mantener las competencias de Consumo en Salud se basan en la resolución de las reclamaciones de Consumidores y Usuarios de forma "eficiente" desde su presentación hasta la finalización del proceso administrativo. Así, han señalado que la instrucción de los expedientes es competencia de los instructores de sanciones, que dependen de la Secretaría General de Salud.

"El supuesto de sacar la Dirección General de Consumo de la conselleria de Salud es condenarla a que no salgan más expedientes sancionadores", han alertado. Además, han apuntado que el sector primario no tiene "relación directa" con los consumidores y que el traslado de Consumo a otras instalaciones sería "injustificado" y han defendido que en Salud "las sanciones no reciben interferencias de patronales ni empresas".