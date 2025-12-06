Piden diez años de prisión para dos hombres que fueron pillados con cocaína escondida en un calcetín en Manacor

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo martes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra dos hombres que fueron pillados con cocaína escondida en diferentes partes, entre ellas en un calcetín, en Manacor.

La Fiscalía solicita que cada uno de ellos sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 8.600 euros como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar la noche del 15 de julio de 2024 en una calle de Manacor. Los dos encausados fueron sorprendidos a bordo de un turismo en posesión de cocaína valorada en más de 600 euros.

La sustancia estupefaciente, repartida en cinco envoltorios, la llevaban escondida la guantera lateral de la puerta del piloto, en el cuadro de luces del techo del turismo y en el calcetín que llevaba puesto uno de los acusados.