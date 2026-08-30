Pillan a un conductor en el Puerto de Alcúdia que quintuplicaba la tasa de alcohol permitida

El ahora investigado arrojó una tasa de alcohol cinco veces superior a la permitida. - POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alcúdia ha investigado a un conductor que cuando fue pillado después de huir de la policía arrojó una tasa de alcohol cinco veces superior a la permitida.

Según la información del cuerpo difundida en redes sociales, los agentes circulaban este sábado por la calle Minerva cuando observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó huir, circulando por diferentes calles del Puerto de Alcúdia. Tras seguirlo, los agentes consiguieron interceptar y detener el vehículo.

Al contactar con el conductor, los agentes detectaron inmediatamente síntomas compatibles con el consumo de alcohol. Las pruebas de alcoholemia dieron un resultado de 1,16 miligramos por litro de alcohol en aire espirado, una cifra que prácticamente quintuplica la tasa máxima permitida con carácter general.

Ante estos hechos, el conductor fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Durante la intervención, el conductor no colaboró con los agentes y se negó a firmar las actas relativas a sus derechos y el resto de documentación correspondiente, circunstancia que quedó reflejada en las diligencias policiales.