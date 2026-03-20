Pimem celebra la reducción del IVA a los combustibles pero rechaza la limitación de los márgenes empresariales

Una persona echa combustible a su moto en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem) ha valorado la reducción del IVA al 10 por ciento en los combustibles pero se ha posicionado en contra de la limitación de los márgenes empresariales.

Así lo ha expresado el presidente de la patronal, Jordi Mora, en una primera valoración de las medidas propuestas por el Gobierno central para paliar los efectos de la guerra en Irán y Oriente Próximo.

Por un lado, ha señalado que la rebaja del IVA es "positiva" y ha subrayado que era una medida solicitada por las pymes porque es "muy necesaria".

"Es una medida directa y efectiva porque, en determinados sectores y empresas sus gastos por la energía y el combustible superan el 30 por ciento", ha mantenido.

Así, ha señalado que tendrá un efecto "inmediato" en sectores como el transporte, el sector primario o los autónomos, quienes ha señalado que son "los más débiles de la economía".

Por otra parte, el representante de Pimem ha justificado su rechazo a las medidas propuestas por Sumar por la conyuntura actual, en la que hay unos "efectos económicos" por la guerra en Irán y Oriente Próximo, que ha planteado que pueden tener "un impacto a corto plazo" en Baleares, por su dependencia del transporte terrestre y marítimo.

"No tiene ningún sentido y es inaceptable la limitación de los márgenes empresariales y más en un contexto como el actual", ha alegado.