Pimem recurre la licitación de nueve centros de salud por dejar fuera al 99% de las pymes de las Islas

PALMA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha presentado un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central contra la licitación de obra y servicio para nueve centros de salud en Mallorca al considerar que al hacerlo en un único lote el Govern ha dejado fuera a la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas de Baleares.

En una rueda de prensa, el presidente de Pimem, Jordi Mora, ha justificado la presentación del recurso en la defensa de los autónomos y las pymes de las Islas, que representan el 60% del PIB y que a pesar de esto su participación en la licitación pública no llega al 20%.

Por su parte, el experto en licitación pública y secretario general de Conpymes, Jaume Pallerols, ha explicado que las condiciones del concurso de la Conselleria de Salud y Consumo no hacen una interpretación correcta de la ley al no justificar sólidamente la no división en nueve lotes, tratándose de actuaciones en nueve edificios en diferentes municipios.

Mora ha subrayado que la licitación del concurso por 86 millones de euros es un "despropósito" y ha hecho hincapié en que se requiera, por ejemplo, una facturación de 50 millones de euros en los últimos tres años, lo que deja "fuera de juego" al 99% de las pymes.

El presidente de Pimem ha pedido al Govern que rectifique cuanto antes, frene la licitación y apruebe un concurso en nueve lotes para garantizar la competencia y favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas.

Pallerols ha expresado su confianza en que el Tribunal Central Administrativo resuelva a favor de Pimem.