Las piscinas de Son Hugo acogerán hasta el domingo el Campeonato de España Infantil de Waterpolo por territorios

La vicepresidenta de la Real Federación Española de Natación, Nuria Perea, y el director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, en la presentación del Campeonato de España Infantil de Waterpolo por Federaciones Territoriales. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Piscinas Municipales de Son Hugo serán el escenario desde este jueves hasta el domingo del Campeonato de España Infantil de Waterpolo por Federaciones Territoriales, una de las citas más destacadas del calendario estatal de waterpolo base.

El campeonato reúne a las principales selecciones autonómicas en categoría infantil, por lo que se consolida como una plataforma clave para el desarrollo del waterpolo formativo, según ha explicado Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante estos días, se podrán ver algunos de los jugadores con mayor proyección del panorama estatal. En categoría masculina, la competición reúne un amplio abanico de selecciones autonómicas, con la participación de los combinados de Cataluña, Madrid, Andalucía, Aragón, Euskadi, Comunitat Valenciana, Baleares, Navarra, La Rioja, Galicia, Murcia, Ceuta, Canarias y Cantabria, junto con la presencia internacional de Portugal.

Por su parte, la competición femenina contará con la participación de las selecciones de Cataluña, Madrid, Euskadi, Baleares, Andalucía, Canarias, Aragón, Navarra, Galicia y Comunitat Valenciana.

Con motivo de la celebración de este evento, las piscinas municipales de Son Hugo permanecerán cerradas a los usuarios durante los días de competición para garantizar su correcto desarrollo. El público podrá disfrutar de todos los partidos con entrada gratuita durante las jornadas de competición.

La presentación oficial del campeonato ha tenido lugar este jueves en la propia instalación y ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Real Federación Española de Natación (RFEN) y presidenta de la Federación Balear de Natación, Nuria Perea, el director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, y el gerente del Instituto Municipal del Deporte, Miguel Ángel Bennàsar, entre otros.