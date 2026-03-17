Las piscinas de Son Hugo renuevan las porterías de waterpolo e incorporan una nueva silla elevadora - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha instalado dos nuevas porterías de waterpolo en las piscinas municipales de Son Hugo y ha adquirido una silla elevadora para personas con movilidad reducida.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, las actuaciones, con una inversión de 27.000 euros, tienen el objetivo de reforzar la seguridad, modernizar los equipamientos y garantizar la accesibilidad.

En concreto, se han instalado dos nuevas porterías de waterpolo, que se destinarán tanto a entrenamientos como a competiciones, para responder al crecimiento de este deporte en la ciudad y al aumento de partidos y eventos de ámbito nacional que acoge Son Hugo.

Por otro lado, se ha adquirido un nuevo elevador acuático portátil para las piscinas para que las personas con movilidad reducida puedan acceder a la instalación. Así, el recinto pasa a disponer dos elevadores.

El nuevo dispositivo, han destacado, cuenta con control inteligente, batería recargable, una rotación de 240 grados y una estructura de acero inoxidable y aluminio.

También se han llevado a cabo otras mejoras, como la sustitución de tres puertas situadas en la zona del distribuidor de la primera planta, que dan acceso a la piscina interior, a las oficinas y a las gradas, incluyendo una puerta de emergencia.

Cabe recordar que a partir del 7 de abril la piscina exterior de 50 metros de Son Hugo ampliará su horario. Así, de lunes a viernes permanecerá abierta de 10.00 a 22.00 horas, los sábados de 10..00 a 19.30 horas y los domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. La piscina de saltos continuará cerrada para uso libre.