El Plan de Actuaciones de Infraestructuras y Servicios Educativos contempla un presupuesto de 63 millones

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado del Plan de Actuaciones del Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) para el ejercicio 2026, que prevé un presupuesto de unos 63,7 millones de euros.

El documento define los objetivos estratégicos del organismo y orienta la planificación de las inversiones educativas en el archipiélago, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

El Plan, aprobado por el Consejo de Administración del Ibisec el pasado 16 de marzo, establece las líneas de actuación en materia de proyectos, licitaciones, ejecución de obras y gestión presupuestaria, con un total de 46 objetivos distribuidos entre estas áreas.

El documento pone especial énfasis en la redacción e impulso de nuevos proyectos de construcción, reforma y ampliación de infraestructuras educativas en todo el territorio.

Entre las principales actuaciones previstas destacan los proyectos de nuevos centros, como el IES Can Cantó, en Eivissa, y el IES Son Ferriol, en Palma; importantes ampliaciones como las del Ceipieso Son Basca, en Sa Pobla; la ampliación del IES Quartó del Rei y la ampliación y reforma del CEIP Sant Ciriac, ambos en Santa Eulària, y la ampliación del IES Damià Huguet, en Campos, así como diversas intervenciones de mejora, accesibilidad o mantenimiento de centros en todas las islas.

El Plan también incorpora las licitaciones de obras que se realizarán a lo largo del año. Estas licitaciones incluyen ampliaciones de centros, mejoras de instalaciones, reformas de cocinas, actuaciones de accesibilidad e intervenciones generales de mantenimiento. En cuanto a la ejecución de las obras, el documento fija el seguimiento de los proyectos que ya están en marcha y el plazo de finalización de las actuaciones.

El presupuesto del Ibisec para 2026 asciende a 63,7 millones de euros, con una partida destacada destinada a inversiones reales (adquisición de bienes tangibles), que supera los 57 millones.

Este marco presupuestario permite al Govern continuar reforzando la red de infraestructuras educativas públicas y responder a las necesidades derivadas del crecimiento demográfico y de las demandas de los centros.