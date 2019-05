El plan de empleo de la Cruz Roja mejora la situación laboral a 1.178 personas en 2018

Publicado 29/04/2019 13:51:23 CET

El 60 por ciento de las personas que participaron en el Plan de Empleo de Cruz Roja en 2018 son mujeres

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Empleo de Cruz Roja, que apoya a las personas que experimentan dificultades para acceder al mercado de trabajo, ha dado a conocer este lunes sus datos de atención en 2018, de los que se desprenden que hasta 1.178 personas mejoraron su empleabilidad con el apoyo de la organización en Baleares.

Según ha informado la entidad en un comunicado, del total de personas atendidas, un 60 por ciento fueron mujeres. Este colectivo sigue sufriendo las mayores brechas y desigualdades para acceder al mercado laboral, seguido por las personas migrantes y refugiadas, jóvenes sin cualificación y las personas desempleadas de más de 50 años.

En 2018, más de 360 personas accedieron a una oportunidad laboral tras su paso por el Plan de Empleo de Cruz Roja Baleares. Además, 385 mejoraron sus competencias profesionales y 185 se capacitaron para un oficio, aumentando por tanto sus posibilidades de acceder a un empleo.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en Baleares ha contado en 2018 con 137 empresas colaboradoras que han permitido gestionar más de 270 ofertas de empleo y más de 70 prácticas formativas en diferentes sectores que necesitan profesionales y apuestan por brindar una oportunidad a quienes más lo necesitan.

Además, un equipo de 12 personas voluntarias de Cruz Roja Baleares aportó su tiempo, sus conocimientos y su experiencia para apoyar los procesos de inserción laboral a lo largo de 2018.

Las actuaciones del Plan de Empleo de Cruz Roja están dirigidas a mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo de quienes lo tienen más difícil y tienen más brechas (por ser mujeres, migrantes, jóvenes) desde la orientación en la búsqueda de trabajo hasta la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas y prácticas profesionales que permitan trabajar en un sector determinado.

Detrás de las grandes cifras, se encuentran personas a las que una oportunidad les ha cambiado la vida, como a Guadalupe, una mujer de 49 años que tras quedarse sin empleo durante la crisis, su edad se convirtió en una barrera para encontrar un nuevo trabajo, según Cruz Roja.

"Pensaba que por mi edad no tenía opción. Cuando me preguntaban la edad en las entrevistas, siempre me decían 'bueno, ya te llamaremos'. Mi vida ha cambiado completamente desde que participé en la Cruz Roja y encontré un empleo. Solo me salen palabras de agradecimiento por esta oportunidad y por sentir que realmente se valora mi trabajo", comenta Guadalupe.

El Plan de Empleo de Cruz Roja Española cuenta con el apoyo de las administraciones públicas a través de los programas operativos de empleo juvenil (POEJ) y del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía social (POISES) cofinanciados por el Fondo Social Europeo y por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.