La Plataforma contra los megacruceros reitera la "poca ambición" del acuerdo entre el Govern y las navieras

La entidad ha intentado realizar una acción reivindicativa con motivo de la presencia del 'Wonder of the Seas' en Palma pero la Guardia Civil ha impedido al velero Rafael Verdera aproximarse al crucero por ser "zona restringida"

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma contra los megacruceros ha criticado este lunes la "poca ambición" del acuerdo alcanzado entre Govern y las navieras con el que se limitan a tres el total de cruceros diarios que puede recibir el puerto de Palma.

Según ha informado este lunes el portavoz de la Plataforma contra los Megacruceros, Joan Forteza, en declaraciones a los medios, antes de embarcar en el velero Rafael Verdera, "este lunes, con motivo de la presencia en Palma del 'Wonder of The Seas', el crucero más grande del mundo, con 362 metros de eslora y capacidad para 9.300 personas, entre pasajeros y tripulación, se hará una acción reivindicativa, con el objetivo de denunciar que este turismo está fuera de escala y es insostenible".

Esta acción, ha continuado diciendo Forteza, "se debe al acuerdo de intenciones alcanzado este pasado jueves entre Govern, la patronal CLIA y empresas navieras de todo el mundo". Un acuerdo que, para la Plataforma es "poco ambicioso". De hecho, ha enfatizado su portavoz, "parece haber sido precisamente dictado por éstas", en referencia a las navieras, y "no posiciona Palma como un destino sostenible".

No obstante, la Guardia Civil ha impedido al Rafael Verdera aproximarse al crucero 'Wonder of The Seas', al estar este situado, según han afirmado los agentes, en una "zona restringida" a embarcaciones recreativas.