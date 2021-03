Plataforma por la Democracia llama a "los sectores progresistas" a movilizarse ante "la amenaza de la extrema derecha"

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una representación de las entidades que agrupan la Plataforma por la Democracia ha presentado este viernes en la Plaza Mayor de Palma el manifiesto 'Comprometidas por una Mallorca sin Odio', con el que llama a los "sectores progresistas" a movilizarse ante "la amenaza de la extrema derecha".

El coportavoz de la Plataforma, Carlos Martín, ha recordado que la Plataforma surgió hace dos años, "ante la preocupación por la entrada con fuerza de la extrema derecha en las elecciones andaluzas".

En este sentido, ha señalado que ahora hay "una nueva amenaza", que es "que la extrema derecha y sus discursos de odio pasen ya no sólo de estar presente en las instituciones sino a los gobiernos".

"Consideramos que los sectores progresistas de la sociedad hemos tenido en cierto modo las calles abandonadas, y de alguna forma el feminismo, por poner un ejemplo, nos ha demostrado hace pocos días con el 8M lo importante que recuperemos las calles, aunque nos criminalicen", ha expresado la también coportavoz de la Plataforma, Elisabeth Ripoll.

Ripoll ha señalado que "no se trata de incumplir las restricciones sanitarias", pero ha considerado que sin una movilización por la justicia social, esta crisis es "el caldo de cultivo para la extrema derecha" y "la volverán a pagar los sectores populares".

Desde la Plataforma han insistido en que se debe frenar "la normalización de los discursos de odio de la extrema derecha": "No queremos una sociedad isleña dividida por sus consignas y mensajes fáciles, y por lo tanto instamos los partidos y los medios a no hacer seguidismo".

"No es una cuestión de libertad de expresión, sino de no facilitar ni entrar en el juego de la extrema derecha, como se ha hecho hace pocos días con la criminalización del 8M, mientras no se cuestionan los actos populistas de Abascal en plazas públicas sin ningún tipo de medida de seguridad", han censurado.

En su manifiesto, la Plataforma plantea también que hay que salir de esta crisis con un cambio de modelo económico "que genere esperanzas y oportunidades para la gente".