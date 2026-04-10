La Plataforma Inteligente de Destinos permitirá monitorizar los flujos turísticos y los recursos naturales de Mallorca

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la presentación de la PID - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Inteligente de Destinos (PID) permitirá monitorizar y analizar los flujos turísticos, la gestión hidrológica, el grado de saturación de las infraestructuras y los aparcamientos, entre otras cuestiones, a partir de una gestión inteligente de los datos.

La herramienta ha sido presentada este viernes al sector turístico y municipios en un acto en Palma, que han inaugurado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

En la presentación, el presidente insular ha explicado que la plataforma integrará datos en tiempo real, lo que facilitará una planificación más precisa de la gestión del destino.

En estos términos se ha pronunciado la secretaria de Estado, quien ha destacado que este proyecto supondrá "un antes y un después" en la gestión de los datos turísticos, permitiendo tomar mejores decisiones y medir el impacto del turismo "con rigor".