La plaza Fleming de Palma acogerá este viernes un gran acto ciudadano de homenaje al músico Víctor Uris - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza Fleming de Palma acogerá este viernes un gran acto ciudadano de homenaje al músico Víctor Uris.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la plaza Alexander Fleming acogerá este viernes, a partir de las 19.30 horas, el acto de homenaje organizado en recuerdo del músico Víctor Uris, creador del conjunto Harmònica Coixa Blues Band y fallecido el 3 de abril de 2024, a los 66 años de edad.

El evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, ha cobrado forma a instancias de vecinos, amigos, músicos y personas que conocieron de cerca a Víctor Uris, y consistirá en la inauguración de la pieza escultórica creada por Margalida Escalas, que quedará ubicada en la plaza Fleming, y la celebración de un multitudinario concierto con la participación de una numerosa selección de solistas y grupos que se han querido sumar al reconocimiento colectivo a la figura del músico palmesano.

El acto ha sido presentado este martes con la presencia del primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, junto con una amplia representación del grupo organizador, encabezado por el coordinador del evento, Òscar Fornés.

Asimismo, han tomado parte en la convocatoria la viuda del artista, Silvia Schnut; el músico Pep Banyo, que compartió con el homenajeado el proyecto de Harmònica Coixa; la artista Margalida Escales; representantes de la asociación vecinal 'es Capitol', y otras personas que han prestado su apoyo para la puesta en marcha del acto de recuerdo a la figura de Víctor Uris.

Entre los cantantes y conjuntos que intervendrán en el concierto cabe destacar nombres tan conocidos como los de Llorenç Santamaria, Jaume Sureda, Ossifar, Pep Banyo, Jimmy Torres, Daniel Higiénico, Cap Pela, Big Yuyu, Los Peligrosos Gentlemen, Big Mama, Toni Rissos, Blues Beer Band y Los Atunos Rojos.

Por lo que respecta a la escultura creada por Margalida Escalas, la pieza reproduce un banco de la plaza en forma de armónica. La autora es una prestigiosa ceramista nacida en Santanyí que ha realizado este trabajo de forma gratuita.

Durante su intervención, el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura ha agradecido el esfuerzo y la implicación de la asociación 'es Capitol', el grupo de amigos de Víctor Uris, Margalida Escalas, y los cantantes y bandas que han aceptado sumarse al homenaje, y ha trasladado un mensaje de reconocimiento a Silvia Schnut "por haber sabido perpetuar y conservar el legado de Víctor".

Según ha indicado el regidor Javier Bonet, hay que considerar a Víctor Uris "un referente de la lucha ciudadana y un modelo de superación que sirve de ejemplo no sólo a las nuevas generaciones de músicos, sino a toda la población".