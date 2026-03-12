El plazo medio para entrar en una residencia en Baleares se reduce hasta los 208 días, el más bajo desde el Covid

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, compadece ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El plazo medio para acceder a una residencia en Baleares se ha reducido hasta los 208 días, lo que es el periodo de espera más bajo desde la pandemia de la Covid-19, con una lista de espera que en la actualidad es de 3.538 personas.

Así lo ha explicado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament, respondiendo a uns pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas.

Aun así, la consellera ha aclarado que desde el Govern son conscientes de que el periodo de espera sigue siendo elevado y que prevén acabar la legislatura cumpliendo el plazo de seis meses que establece la ley.