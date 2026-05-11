El plazo para solicitar plaza en educación infantil, primaria, ESO y educación especial acaba este jueves

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PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha recordado que este jueves finaliza el plazo para presentar las solicitudes de admisión de alumnos para el curso 2026-2027 para las etapas a partir de 4º de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y educación especial.

El proceso, que se inició el lunes 4 de mayo, permite a las familias solicitar plaza en los centros educativos y permanecerá abierto hasta esa fecha límite.

El día 1 de junio se publicarán las listas provisionales de alumnos admitidos en los centros y el periodo de reclamaciones será del día 2 al día 4 de junio. Las listas definitivas se harán públicas el día 19 de junio.

En cuanto a los periodos de matrícula, se llevarán a cabo en las siguientes fechas: del 22 al 26 de junio para educación infantil; del 22 al 29 de junio para educación primaria y educación especial, y del 25 de junio al 1 de julio para educación secundaria obligatoria.

Este procedimiento de admisión se rige por la nueva Orden de escolarización publicada por la Conselleria, mediante la cual se ha desarrollado la resolución de escolarización para el curso 2026-2027.

La normativa refuerza la equidad del sistema educativo con mecanismos que garantizan una distribución equilibrada e inclusiva del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Asimismo, la digitalización del proceso de admisión se mantiene como vía preferente, lo que permite una gestión más ágil y eficiente. Paralelamente, se sigue ofreciendo atención presencial para asegurar que todas las familias puedan completar el trámite con garantías.