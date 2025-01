Podemos abandona el Pacto por la Sostenibilidad y carga contra "la comedia" de Prohens en Fitur

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha anunciado este sábado que abandona de manera "oficial" el Pacto por la Sostenibilidad y ha cargado contra "la comedia" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra del 22 al 26 de enero, en Madrid.

En una nota de prensa, Podemos ha informado que la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha intervenido este sábado en el Consejo Ciudadano Autonómico de la formación, celebrado en Ibiza, donde ha criticado duramente la participación de la presidenta Prohens en Fitur, que ha calificado de "comedia", ya que, a su juicio, "no hay límite en el desbarre de la Señora Prohens".

"Lo único que nos faltaba era escuchar que se desviarán 1.120 millones de euros a modernización turística, un eufemismo para decir que acabarán en el bolsillo de los hoteleros", ha considerado Gómez, quien ha añadido que desde el partido morado ya no se creen "su coletilla de la sostenibilidad ambiental".

Además, la representante de Unidas Podemos ha criticado que la presidenta del Govern dijera que "los tiempos son muy ajustados" en referencia a la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), también conocido como ecotasa, este verano. En este sentido, Gómez ha considerado que "no hay tiempo para subir la ecotasa porque la señora Prohens no ha querido" ya que se lleva "trabajando desde agosto dentro del Pacto por la Sostenibilidad y ahora", ha reprochado, "resulta que no hay tiempo". Gómez ha opinado que "la intención de la señora Prohens de subir la ecotasa realmente duró 24 horas" ya que la presidenta "rectificó en cuanto empezaron las lágrimas de cocodrilo de los hoteleros". "Hoy tan sólo estamos viendo la consolidación de esa rendición a los hoteleros", ha argumentado Gómez.

La representante de Unidas Podemos en el Parlament ha lamentado que mientras el Govern "unta a los hoteleros con dinero público en las Islas la gente no puedo vivir". En este sentido, Gómez ha advertido que "los servicios sociales están a punto de petar" y que "las trabajadoras sociales no pueden ni hacer trabajo de contención porque no tienen recursos y porque no hay vivienda". Así, le ha exigido a Prohens que "deje de regalar dinero a los hoteleros" y que "comience a rehabilitar vivienda y a ampliar el parque público, que ya es hora". Además, Gómez ha criticado que "el decreto de emergencia habitacional no ha dado vivienda a ni una sola familia".

Por todo ello, la diputada ha anunciado la salida "oficial" de la formación del Pacto por la Sostenibilidad ya que "hace meses que se dejo de ir". "No legitimaremos esta comedia, esta tomadura de pelo absoluta", ha apuntado Gómez. Además, la diputada ha criticado que "mientras no hay tiempo para subir la ecotasa, el Govern ha estado vomitando decretos que desregularizan el territorio y que no han pasado por el Pacto, para eso sí han tenido tiempo", ha reprochado.

Por último, Gómez ha recalcado que Podemos tiene "medidas en positivo" y que "no basta con subir la ecotasa", la voluntad de la formación a este respecto es que este impuesto "sea progresivo" y que "grave el precio de la noche no la categoría del hotel". Además, ha recordado que el partido ya registró "hace meses" una iniciativa "para que se establezca la posibilidad de que los consells insulares y el Ayuntamiento de Palma implementen un recargo insular a la ecotasa para que lo que se recaude se quede en el territorio".

EMERGENCIA HABITACIONAL

Por su parte, la regidora de Unidas Podemos en Vila, Guadalupe Nauda, ha centrado su intervención en la emergencia habitacional, criticando que "aún no haya medidas concretas que puedan paliar la falta de vivienda y los elevados precios de los alquileres que está sufriendo la población en toda Baleares, pero sobre todo en Ibiza".

En este sentido, la regidora le ha exigido a la presidenta del Govern "declarar tanto Ibiza como Baleares zona tensionada, y poder aplicar la restricción de los precios al alquiler y tantas otras medidas, que se pedían ya en los programas de Unidas Podemos, como restringir la compra de vivienda a no residentes".

Además, la representante morada ha reivindicado la propuesta de Podemos relativa a "la creación de una inmobiliaria pública de vivienda" y ha lamentado que la propuesta del Govern en este sentido "no tenía nada que ver con lo que esta formación planteaba y a día de hoy no ha dado resultado porque son alquileres por encima de los 3.000 euros, a los que la gente no puede hacer frente". "Es una chapuza más", ha criticado, al considerar que las medidas del PP están centradas en "seguir invirtiendo dinero en cosas que no solucionan la falta de vivienda".

Por otro lado, Nauda ha denunciado el "maltrato institucional permanente" que, según los morados "ejercen los ayuntamientos gobernados por el PP en la isla de Ibiza, contra las personas vulnerables, sobre todo aquellos que viven en asentamientos".

Al respecto, la regidora ha criticado que el Ayuntamiento de Santa Eulària haya aplicado "una sanción urbanística a 11 de las personas que residen en Can Rova 2". Unas sanciones que Nauda ha considerado que "no tienen ningún recorrido" ya que "deben ser al propietario y no a las personas que están buscando cómo buscarse la vida".

Además, la regidora de Unidas Podemos ha denunciado que "esta semana pasada se han realizado desahucios con menores que se han quedado en la calle" y en los que "el Ayuntamiento de Vila tampoco ha dado respuesta ni soluciones".

Nauda ha criticado de igual manera que "aún no se hayan tomado medidas con los alquileres turísticos ilegales" a pesar de que "se ha invertido muchísimo dinero". "Al final entre el Consell y el Ayuntamiento de Vila se han puesto no más que 3 ó 4 sanciones en este sentido cuando sabemos perfectamente que hay muchísimos pisos que están siendo utilizados para alquiler turístico ilegal", ha añadido.

Por último, Nauda también ha reprochado que "se está destinando dinero público a hoteleros, a empresas privadas y a otros sectores, pero los ciudadanos siguen sin tener la respuesta que necesitan para la falta de vivienda que es lo que más preocupa a la ciudadanía".