Podemos afirma que el PP de Sant Antoni recoge los frutos de "sus malas prácticas" al no poder aprobar los presupuestos

IBIZA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La formación Podemos Sant Antoni ha asegurado que el PP en la localidad está recogiendo los frutos de sus "malas prácticas" al no poder aprobar los presupuestos.

Este martes, el Ayuntamiento no pudo aprobar sus presupuestos después de que un miembro del equipo de gobierno, concejal de El PI, votara en contra. La formación, en un comunicado, ha señalado que el Partido Popular ha "ignorado y despreciado" las propuestas sociales de Unidas Podemos hasta que "a la desesperada" ha necesitado del partido.

"El resultado es el desgobierno, el caos y la inestabilidad política, debido a la incapacidad intrínseca de pactar del PP", ha destacado el concejal Fernando Gómez.

En relación a lo sucedido en el Ayuntamiento, Podemos Sant Antoni cree que el "caos político" es la prueba de las "malas formas y comportamientos autoritarios" mantenidos por el PP durante la presente legislatura, pensando que gobiernan en mayoría absoluta.

Además, los representantes de Podemos Sant Antoni han manifestado que también Cs ha dicho que se va del gobierno. "Queda claro que el ejecutivo municipal está en descomposición y que la responsabilidad de este desastre es del alcalde, que no ha sabido liderar el proyecto y que ha maltratado a sus socios de gobierno. El resultado es el desgobierno, el caos y la inestabilidad política, debido a la incapacidad intrínseca de pactar del PP", ha destacado Gómez.

El concejal ha lamentado que "este circo es solo un aperitivo de lo que nos espera si en la próxima legislatura el PP depende de Vox para gobernar". Unidas Podemos ha afirmado además que el Partido Popular ha demostrado una "falta de interés absoluta" hacia sus propuestas y en relación a los presupuestos.

La formación proponía, entre otras cosas, aumentar sustancialmente la partida económica para Cáritas Sant Antoni con el objetivo de ayudar a las personas vulnerables y a los usuarios que puntualmente deben recurrir a este servicio.

También proponía llevar a cabo una iniciativa similar a la del Ayuntamiento de Ibiza para detectar viviendas turísticas ilegales en Sant Antoni y traspasar los datos al Consell para conseguir que esas viviendas vuelvan al mercado del alquiler residencial y sean accesibles para las familias de Sant Antoni.

"El PP ha demostrado durante la presente legislatura que no es de fiar. No ha cumplido con la mayoría de los acuerdos de pleno aprobadas a propuesta de los grupos de la oposición e incluso el alcalde ha llegado al extremo de decir en un pleno que no va a cumplir con lo aprobado por mayoría afirmando que, pese a que la propuesta de acuerdo saliera adelante, él haría lo que considerase", han criticado desde Podemos.