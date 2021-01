Podemos asegura que el Ayuntamiento de Alcúdia quiere "reforzar la cúpula burocrática sin promover proyectos"

PALMA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento de Alcúdia quiere "reforzar la cúpula de la estructura burocrática sin promover proyectos que lo justifiquen".

En una nota de prensa, la formación ha propuesto "reforzar la estructura de base y mandos intermedios" y ha pedido la retirada de los puntos del orden del día del próximo pleno "porque no se ha negociado con los delegados de personal del ayuntamiento y secciones sindicales".

Así, la regidora de Podemos Alcúdia Conchi Baleato ha anunciado que "si no se atiende nuestra demanda votaremos no porque la alternativa al crecimiento de la cúpula burocrática son planes de personal y estructura jerárquica para ajustar a las necesidades de los nuevos proyectos de desarrollo de la ciudad".

"Si la petición queda aprobada, por razones de transparencia", ha añadido, "sería conveniente escuchar al colectivo de funcionarios públicos y a la ciudadanía". De ahí que Podemos Alcúdia haya pedido "someter el expediente a un trámite voluntario de información pública al menos de 15 días hábiles".

Podemos Alcúdia ha anunciado que en reiteradas ocasiones han pedido al equipo de gobierno municipal "que defina sus proyectos y genere un plan de empleo y una oferta pública que se ajuste" a las necesidades de Alcúdia y a la capacidad de gestión del Ayuntamiento.

Asimismo, han considerado que "la incapacidad para gestionar" el presupuesto se ha puesto de manifiesto desde hace muchas legislaturas y "es el origen del superávit que se va acumulando año tras año".

"No es que los políticos y gestores anteriores y actuales sean ahorradores y eficientes, es que no tienen capacidad de elaborar y ejecutar los proyectos que están en sus programas electorales y los que esta ciudad necesita", ha remarcado.

Desde la formación morada han subrayado que este problema se ha agravado "con el aumento de necesidades por la pandemia y se va a agravar aun más cuando se compruebe la incapacidad" del gobierno municipal de gestionar los recursos disponibles del superávit.

Según Podemos, "no hay un plan de personal y no hay una estructura jerárquica administrativa definida en el Ayuntamiento, no hay organigrama actualizado y la estructura hay que adivinarla de la relación de puestos de trabajo aprobada en febrero.

Desde el punto de vista de Podemos Alcúdia, las prioridades en contratación de personal deberían ser las de reforzar la base de la estructura del ayuntamiento y los puestos técnicos intermedios que son los que generan los expedientes y elaboran la inmensa mayoría de los informes técnicos y jurídicos.